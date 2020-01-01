ناجلسمان: أسعد بالضغط على بايرن ميونخ

جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق لايبزيج يؤكد على سعادته بالفوز على فيردر بريمن والضغط على بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنجلاباخ.

أعرب جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق لايبزيج عن سعادته الغامرة بالفوز على نظيره فيردر بريمن في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ 22 من الدوري الألماني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ناجلسمان لصالح الموقع الرسمي للدوري الألماني وأكد خلالها على استمتاعه بوضع الضغط على الثنائي بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنجلادباخ.

وقال ناجلسمان: "الفوز والاستمرار على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني يمنحنا شعورًا رائعًا وبالتأكيد هو شعور ليس جيدًا للمنافسين مثل بايرن ميونخ وجلادباخ".

المزيد من الفرق

بواتينج ينتظر إجراء جماهيري ضد العنصرية

وأضاف: "لو شاهدونا ونحن نخسر ستكون الأمور أكثر سهولة بالنسبة لهم بكل تأكيد ولن يشعروا بالضغط، لهذا السبب من الجيد للغاية بالنسبة لنا أن نحقق الانتصارات".

وأكمل: "لقد لعبنا شوط أول رائع على المستوى الدفاعي وتمتعنا بما يكفي من القوة والعنف، كما كنا منتبهين بما فيه الكفاية للتحولات الهجومية الخاصة به، وفي الهجوم كنا أكثر خطورة عند صناعة الفرص وفي النهاية سجلنا".

وأنهى تصريحاته: "بعدما سجلنا الهدف الثالث تراجعنا بعض الشيء لكن الفريق لعب بشكل جيد وصنع بعض الفرص وقمنا بتجربة بعض الأمور استعدادًا لتوتنهام".

جدير بالذكر أن لايبزيج يحتل حاليًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 45 نقطة بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ وللأخير مباراة أمام كولن مساء الغد.