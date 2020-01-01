ناجلسمان : أريد مواجهة ريال مدريد أو يوفنتوس بسبب النشيد

مواجهة محتملة بين لايبزيج والفريق الإسباني

كشف يوليان ناجلسمان المدير الفني للايبزيج، عن رغبته في مواجهة ريال مدريد بدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

لايبزيج جاء في المركز الثاني بمجموعته في دور المجموعات، وهو ما يضعه في مواجهة ريال مدريد أو يوفنتوس أو مانشستر سيتي أو ليفربول أو تشيلسي في مرحلة خروج المغلوب.

ناجلسمان تحدث في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه القادمة ضد بريمن في الدوري الألماني، ليكشف عن خصمه المفضل.

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وقال المدرب الشاب:"فيما يتعلق بالخصوم المحتملين في دوري الأبطال، أنا سعيد جدًا لأنك سألت".

وأضاف:"أستمع دائمًا إلى نشيد الخصوم مثلما أفعل الآن مع النشيد الرسمي لبريمن، ريال مدريد ويوفنتوس لديهما نشيد رائع حقًا".

وتابع:"أود أن ألعب ضد أي منهما ولكننا سنرى، يمكنني غناء نشيد يوفنتوس أو ريال مدريد، على الرغم من عدم إتقاني اللغة الإسبانية أو اللغة الإيطالية".

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جدير بالذكر أن لايبزيج يلعب ضد بريمن، وهو في المركز الثالث بجدول الدوري الألماني وفي رصيده 21 نقطة، بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ الأول.