ناتشو لم يعتاد ذلك الموقف ويدافع عن سولاري

الإسباني تعرض للطرد في الدقائق الأخيرة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز، احباطه بسبب توديع دوري الأبطال والخسارة المُذلة أمام أياكس الهولندي.

وسقط ريال مدريد إياباً برباعية مقابل هدف، على أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو، رغم الفوز ذهاباً بثنائية مقابل هدف.

وتعرض الإسباني للطرد في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، بعد الحصول على بطاقتين صفراوين.

وقال اللاعب عقب نهاية المباراة: "ما تبقى فهو أمر مُعقد، لأننا لم نعتاد على القتال على شيء في تلك المرحلة من هذا الموسم".

وتابع: "لم نعتاد على الأمر لكن اللاعبين يعانوا مما حدث، نحن أكثر من يعاني وفي النهاية الأمر قاسي، عندما يتم إقصاوئك من الدور الثاني، وأصبحت مهمة الدوري صعبة، وكذلك ودعنا الكأس، في نقطة تحول للفريق لكن علينا المواصلة، لنرفع رؤوسنا".

دعونا نستعرض معكم أبرز خسائر الملكي في دوري الأبطال ⬇️ — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 5, 2019

وعن المدير الفني سانتياجو سولاري: "تلك ليست اللحظة للأشارة لشخص ما، نحن نفوز ونقدم ما لدينا، ثم نخسر معًا أيضًا".

وفشل ريال مدريد في الحفاظ على ألقابه الثلاثة، ليمنح الفرصة لفريق جديد، ليحقق اللقب، بعد 3 سنوات من السيطرة المدريدية.