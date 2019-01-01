ناتشو: الصافرات على بيل؟ تؤثر عليه بالطبع حتى لو نفى ذلك

ناتشو فيرنانديز يتحدث حول صافرات جماهير ريال مدريد على جاريث بيل

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

انتقد ناتشو فيرنانديز مدافع ريال مدريد الصافرات من قبل الجمهور على نجم الفريق الويلزي جاريث بيل في المباريات الأخيرة.

وكان ريال مدريد قد فاز على إيبار بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب سانتياجو بيرنابيو مساء اليوم السبت ليستعيد توازنه بعد هزيمة فالنسيا الأخيرة.

وأثناء مباراة إيبار، لم يظهر جاريث بيل بشكل جيد، مما استدعى صافرات استهجان من قبل الجماهير الحاضرة في سانتياجو بيرنابيو.

وعلق ناتشو بدوره على هذا الأمر واصفًا إياه بالشيء السلبي، مؤكدًا ضرورة دعم اللاعبين من قبل الجماهير في الفترات الصعبة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ أبريل ٢٠١٩

وقال ناتشو: "هذه الصافرات تعبر عن غضب الجماهير بالفعل، ولكنها تلحق الضرر باللاعبين وبالفريق ككل"

وأضاف: "صافرات الاستهجان على أي لاعب تؤثر عليه بشكل سلبي وتفقده تركيزه، حتى لو قال إن ذلك لا يحدث"

وتابع: "جاريث بيل يمر بفترة فراغ، ولكن الحل في مقل هذه الأوقات لا يمكن أن يكون هكذا، هناك وسائل أخرى"

حسين الشحات ورونالدو وخدعة كايزر.. كيف يصطاد اللاعبون الجماهير بطُعم الانتماء

يذكر أن ريال مدريد كان قد فاز في 3 مباريات من أصل مبارياته الأربعة الأخيرة والتي لعبها تحت إمرة المدرب الجديد العائد زين الدين زيدان.