نابي كيتا: تشيلسي فريق عظيم لكننا نلعب بين جماهيرنا

نابي كيتا نجم وسط ملعب فريق ليفربول يؤكد على صعوبة مواجهة تشيلسي وضرورة تحقيق الفوز في المباراة التي ستقام على ملعب أنفيلد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد نابي كيتا نجم وسط ملعب فريق ليفربول على صعوبة مواجهة فريقه أمام نظيره تشيلسي في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح الموقع الإلكتروني للنادي وأكد خلالها أن المباراة رغم صعوبتها فأن الفريق مطالب بتحقيق الفوز فيها.

قبل قمة تشيلسي وليفربول - من يتفوق في مواجهات الكبار بالدوري الإنجليزي؟https://t.co/6SBQSUEGC0 — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) April 12, 2019

وقال كيتا: "نعم بكل تأكيد، أعتقد أن كل اللاعبون والجميع سيكون سعيدًا لتسجيل هدفه الأول مع الفريق، لذلك أنا سعيد، لكن الأهم هو تحقيق الفريق للفوز في كل مباراة نلعبها".

وأضاف: "لقد أخذ الأمر مني بعض الوقت للتسجيل، لكنني لاعب وسط ملعب وتسجيلي لا يهم فلدينا هنا محمد صلاح وماني وفيرمينيو، ونحن نحاول مساعدتهم قدر الإمكان".

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واختتم: "تشيلسي فريق كبير ويلعب كرة قدم جيدة، لكننا سنلعب على أرضنا، وسنقوم بكل شيء ممكن من أجل تحقيق الفوز في تلك المباراة، الأمر لن يكون سهلًا، لكننا سنحاول كل شيء".

جدير بالذكر أن فريق ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي و للأخير مباراة مؤجلة أمام نظيره مانشستر يونايتد.