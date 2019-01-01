نابولي يهنئ يوفنتوس على الريمونتادا أمام أتلتيكو مدريد

ما رد فعل فريق نابولي بعد فوز يوفنتوس وإقصاء أتلتيكو مدريد من دوري أبطال أوروبا

وجّه نادي نابولي تهنئة ليوفنتوس الإيطالي بعد إقصاء أتلتيكو مدريد من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والتواجد في دور الثمانية.

كريستيانو رونالدو عاد وتوهج أمام الروخي بلانكوس وسجل ثلاثية ليعود البيانكونيري من خسارة في الذهاب بثنائية نظيفة.

وعبر الحساب الرسمي لنادي نابولي على "تويتر" كتب فريق الجنوب الإيطالي "تهانينا يوفنتوس، لقد كان أداءً رائعًا".

وكان كريستيانو رونالدو قد علّق على التأهل بقوله إنّ مهمته الرئيسية في فريق يوفنتوس هو تقديم هذا الأدء في ليالي دوري أبطال أوروبا وجلب ذات الأذنين.

ولم تحقق السيدة العجوز البطولة منذ 1996 رغم الوصول للنهائي في أكثر من مناسبة آخرها في عام 2017 وخسارة اللقب أمام ريال مدريد.

أياكس وتوتنهام ومانشستر يونايتد وبورتو ومانشستر سيتي سبقوا يوفنتوس لدور الثمانية ومتبقي الآن مرشحين بين برشلونة وليون وليفربول وبايرن ميونخ.