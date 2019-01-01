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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

نابولي يقطع طريق تشيلسي ويقترب من التجديد لهيساي

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Getty Images
اللاعب يقترب من تجديد عقده الذي ينتهي في 2021..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية اقتراب نابولي الإيطالي من تجديد عقد ظهيره الألباني السيد هيساي.

 

وبحسب صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية فإن وكيل اللاعب قد سيجتمع مع إدارة النادي الأسبوع المقبل لحسم تفاصيل العقد الجديد.

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وكان هيساي -25 عاماً- قد انتقل إلى صفوف نابولي في أغسطس 2015 قادماً من إمبولي مقابل 5 مليون يورو.

وكان عمل هيساي مع ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي في ناديي إمبولي ونابولي قد رشحه مجدداً للحاق به في إنجلترا.

يذكر أن هيساي قد خاض 29 مباراة هذا الموسم مع نابولي وصنع هدفين، ولديه عقد ينتهي في يونيو 2021.

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