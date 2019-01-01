نابولي يقترب من ضم ظهير ليفربول

ناثانيل كلاين على رادار نابولي الإيطالي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قالت عدة مصادر صحفية إن ظهير نادي ليفربول ناثانيل كلاين قد وقع ضمن اهتمامات نادي نابولي الإيطالي فيما يخص سوق الانتقالات الصيفية.

وكان نابولي يسعى لتعزيز صفوفه خاصة فيما يتعلق بالأظهرة من أجل تدعيم أحد أضعف خطوطه مقارنة بباقي عناصر الفريق.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٤ مايو ٢٠١٩

وحسب مصادر صحفية إيطالية وإنجليزية فإن نابولي قد وضع نصب عينيه التعاقد مع ظهير ليفربول الأيمن ناثانيل كلاين كأحد أهداف الميركاتو.

وأشارت المصادر إلى أن نايولي قد جهز حوالي 15 مليون يورو من أجل تقديم عرض رمسي لإدارة ليفربول كأولى خطوات التوقيع مع الظهير الإنجليزي.

وسيحاول نابولي استغلال عدم مشاركة اللاعب مع الريدز في ظل اعتماد يورجن كلوب بشكل أساسي على النجم الصاعد ترينت أليكساندر أرنولد كظهير أيمن أساسي.

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يذكر أن ليفربول كان قد تعاقد مع كلاين قادمًا من ساوثهامبتون عام 2016، ولم يقدم مع الريدز سوى موسمه الأول مع الفريق فقط بالشكل المنتظر.