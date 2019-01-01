نابولي يفوز على أودينيزي برباعية في ليلة الرعب على أوسبينا

نابولي يحقق الفوز على أودينيزي برباعية مقابل هدفين في الدوري الإيطالي

فيسبوك تويتر محمد عماد

حقق فريق نابولي فوزًا هامًا على ضيفه أودينيزي برباعية مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب سان باولو في إطار مباريات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

افتتح اللاعب الألماني أمين يونس أهداف المباراة في الدقيقة السابعة عشر من عمر المباراة، قبل أن يضاعف النجم الإسباني خوزية كاييخون النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة السادسة والعشرين.

أوسبينا يسقط مغشيًا عليه في مواجهة نابولي وأودينيزي

لم تمر سوى أربع دقائق حتى نجح اللاعب كيفين لاسانيا في إحراز هدف تقليص الفارق لأودينيزي في الدقيقة 30، قبل أن يتعادل اللاعب سيكو فوفانا للضيوف في الدقيقة 36.

انتهى الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين، ولكن حارس مرمى نابولي ديفيد أوسبينا كان قد أثار الرعب في قلوب جماهير الفريقين بسقوطه مغشيًا عليه وفاقدًا للوعي قبل نقله إلى المستشفى.

في الشوط الثاني استعادت كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بريقها وأحرزت الهدف الثالث عن طريق اللاعب أركاديوز ميليك في الدقيقة السابعة والخمسين، قبل أن يضيف اللاعب البلجيكي دراييس ميرتينس الهدف الرابع لفريق الجنوب الإيطالي في الدقيقة التاسعة والستين.

كما ألغى حكم المباراة الهدف الخامس لنابولي في الدقائق الأخيرة بداعي التسلل.

بهذه النتيجة رفع نابولي رصيده إلى 60 نقطة ليعزز مركز الوصافة، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 25 نقطة ليستمر في الصراع على النجاة من الهبوط.