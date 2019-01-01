نابولي يعلن الطواريء بعد إصابة رويز بإنفلونزا الخنازير

اللاعب مر بأيام أخيرة صعبة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية إيطالية أن السبب وراء المعاناة الصحية الأخيرة للاعب المنتخب الإسباني ونابولي فابيان رويز هي إصابته بفيروس إنفلونزا الخنازير.

وانسحب رويز من معسكر المنتخب الإسباني بعد يوم وحيد من انضمامه بسبب إصابته بالحمى وإعياء شديد تم على إثره إدخاله للمستشفى.

وذكرت "إل ماتينو" أن رويز تم تشخيص مرضه على أنه فيروس H1N1 الشهير، أو ما يعرف بإنفلونزا الخنازير، وهو السبب وراء تدهور صحته الأيام الماضية.

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وأشارت الصحيفة أن نابولي قام بتحذير لاعبيه من خطورة أن يكونوا تعرضوا للعدوى، وطلب منهم الإبلاغ في حالة ظهور أي أعراض مماثلة لما مر به رويز.

وعاد رويز في الساعات الماضية إلى نابولي مرة أخرى، وتحدثت الصحيفة أنه سيستأنف التدريبات مع الفريق بعد التأكد من شفائه.

ويتألق الإسباني مع الفريق الجنوبي الإيطالي منذ انضمامه الصيف الماضي، إذ لعب 28 مباراة في كل المسابقات وسجل خمسة أهداف.