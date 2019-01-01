نابولي يطالب مانشستر يونايتد بـ100 مليون من أجل كوليبالي

مركز قلب الدفاع هو الهدف الأهم لإدارة مانشستر يونايتد الصيف القادم



بدأ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التحضير من أجل التعاقد مع كاليدو كوليبالي مدافع نابولي.

مانشستر يدخل سوق الانتقالات القادم، وهو في حاجة للتعاقد مع لاعب جديد في مركز قلب الدفاع.

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هاري ماجواير نجم ليستر سيتي، يعتبر من أهم العناصر التي تجذب اهتمام الشياطين الحمر، ولكن النادي قد يذهب لخيار آخر يراه أفضل.

كاليدو كوليبالي يعد واحداً من أفضل المدافعين في أوروبا بالفترة الأخيرة، وهدفاً لمعظم الأندية الأوروبية.

موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أكد أن مانشستر سيبذل كل محاولة ممكنة لضم كوليبالي الصيف القادم.

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وأشار إلى أن أوريلو دي لورينتس رئيس نابولي، وضع مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن اللاعب.

الشياطين الحمر يواجهون منافسة شرسة من برشلونة، ولكن رغبة الأخير في ضم ماتياس دي ليخت لاعب أياكس أمستردام، قد تفتح الطريق بشكل أكبر للنادي الإنجليزي لضم المدافع السنغالي.