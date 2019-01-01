الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

نابولي يطالب ريال مدريد بتخفيض سعر خاميس

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Getty/Goal
المفاوضات بين نابولي وريال مدريد مستمرة من أجل خاميس رودريجيز

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

طالبت إدارة نادي نابولي نظيرتها في ريال مدريد بتخفيض المبلغ المطلوب من أجل التعاقد مع النجم الكولومبي خاميس رودريجيز.

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وكان زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي قد أبلغ نجمه الكولومبي بأنه خارج حساباته بخصوص الموسم المقبل.

وعلى الرغم من موافقة إدارة ريال مدريد على مسألة بيع نجمه الكولومبي، إلا أنها تصر على 47 مليون يورو على الأقل من أجل الموافقة على العرض.

وفي الوقت الذي يسعى فيه نابولي إلى تعزيز صفوفه بأكثر من لاعب كبير، يبدو غير مستعد لدفع 47 مليون يورو في لاعب واحد.

ولكنه في نفس الوقت أيضًا لا يريد التفريط في لاعب مثل خاميس يعرفه مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي جيدًا ويريد العمل معه.

لذا فإن إدارة أمراء الجنوب قد أرسلت إلى ريال مدريد تساؤلًا حول إذا ما كانت مستعدة للتفاوض بشأن مبلغ الـ 47 مليون يورو أم لا.

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يذكر أن نابولي تعاقد مع كوستاس مانولاس قادمًا من روما، ويسعى لإتمام صفقتي خاميس رودريجيز ونيكولاس بيبي في الأيام المقبلة.

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