نابولي يطارد كييزا مجددًا

نابولي سيقدم عرضًا جديدًا لفيورنتينا من أجل شراء كبيرًا

فيسبوك تويتر محمد عماد

جدد نادي نابولي رغبته في شراء لاعب فريق فيورنتينا فيدريكو كييزا، وذلك بعد أن رفض فريق فيورنتينا العرض الذي قدم من فريق الجنوب في الصيف الماضي، والذي قدر بـ 50 مليون يورو.

وكان رئيس نادي نابولي أوريليو دي لوريانتيس قد أكد في أكثر من مرة على اهتمامه بضم كييزا، موهبة الفيولا الذي جذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية بعد تألقه بالكالتشيو.

تشارلي آدم: روبيرتسون أفضل ظهير أيسر في أوروبا

وفقًا لما ورد في صحيفة كوريري ديلا سيلا، فأن نابولي لم يستسلم أبدًا في محاولاته لضم كييزا، وأن اللاعب البالغ من العُمر 21 عامًا على رأس أولويات نابولي.

كييزا هو نجل النجم المعتزل إنريكو كييزا، سجل ثلاثة أهداف وصنع خمسة في 19 مباراة لعبها بالدوري الإيطالي هذا الموسم.

كما أن فيدريكو كييزا كان قد مثل المنتخب الإيطالي الأول في إحدى عشرة مباراة حتى الآن.

ومن المتوقع أن يجد نابولي منافسة من قبل انتر ميلان ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان لضم اللاعب.