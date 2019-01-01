نابولي يسعى للحصول على خدمات ظهير توتنهام

نابولي الإيطالي يسعى للحصول على خدمات اللاعب كيران تريبير نجم توتنهام الإنجليزي في الصيف المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود رغبة كبيرة من قبل فريق نابولي في الحصول على خدمات النجم كيران تريبير لاعب توتنهام الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" والتي أكدت أن اللاعب يعد ضمن أولويات إدارة البارتينوبي في الصيف المقبل.

جوارديولا: نسيان ما حدث أمام توتنهام سيستغرق وقتًا ولكنه لن يمنعنا من مواجهة التحدياتhttps://t.co/tAZlOWa3U3 — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) ١٩ أبريل ٢٠١٩

وذكرت الشبكة أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي يرى اللاعب حلًا لا غنى في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتعد تلك هي المرة الثانية التي يرتبط فيها اسم اللاعب بنادي نابولي، حيث أراد الفريق الإيطالي ضمه من قبل في يناير من عام 2018 دون وجود رد جاد من توتنهام.

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ويرفض نادي نابولي في الوقت الحالي أن يفكر بأي شكل في التخلي عن أي لاعب أو في الحديث عن رحيل أيًا من نجومه في ظل وصوله لتلك المرحلة من الموسم.

جدير بالذكر أن توتنهام كان قد تفوق على مانشستر سيتي في دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا ونجح للصعود لنصف نهائي البطولة سيواجه أياكس.