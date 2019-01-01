نابولي يسعى لجعل كوليبالي المدافع الأغلى في التاريخ!

نابولي يطالب مانشستر يونايتد بـ 110 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن كوليبالي

فيسبوك تويتر محمد عماد

يأمل نادي مانشستر يونايتد في تدعيم خط دفاعه للموسم المقبل، خاصة مع تراجع مستوى مدافعيه فيل جونز وكريس سمولينج وفيكتور ليندلوف في الموسم الحالي، بجانب كثرة إصابات إيريك بايي.

صحيفة "إكسبريس" البريطانية الشهيرة أفادت بأن نادي نابولي الذي يلعب له المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي سيكلف خزائن نادي مانشستر يونايتد مبلغ يفوق الـ 110 مليون جنيه إسترليني أي ما يقارب 125 مليون يورو.

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وقد قام النادي الإنجليزي بتقديم عرض سابق بقيمة 90 مليون جنيه إسترليني، ولكن إدارة النادي الإيطالي برئاسة دي لاورنتس المنتج السينمائي الشهير في إيطاليا كانت قد رفضت العرض.

وقد يضطر مانشستر يونايتد للبحث عن صفقة بديلة لصفقة المدافع صاحب الـ27 عامًا والذي شارك مع نابولي في أكثر من 200 مباراة نظرًا لارتفاع المبلغ الذي يطالب به نابولي.

ويُعتبر فيرجيل فان دايك نجم نادي ليفربول هو المدافع الأغلى في العالم حاليًا، بقيمة 75 مليون جنيه إسترليني عندما انضم العام الماضي من ساوثهامبتون إلى الريدز.

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