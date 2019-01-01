نابولي يستعيد إنسيني وفابيان رويز

قبل أيام من مواجهة روما، كارلو أنشيلوتي يتلقى أخبارًا سارة بعودة فابيان رويز ولورينزو إنسيني إلى تدريبات نابولي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

استعاد نابولي نجميه المصابين فابيان رويز ولورينزو إنسيني قبل أيام من مواجهته المنتظرة أمام روما.

وسيحل نابولي ضيفًا على روما مساء الأحد المقبل، في قمة مواجهات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري الإيطالي.

وقبل أيام قليلة من المواجهة أمام روما، تلقى نابولي أخبارًا سارة بعودة إنسيني وفابيان رويز إلى تدريبات الفريق.

وكان لورينزو إنسيني قد غاب عن الفريق منذ حوالي ثلاثة أسابيع بسبب إصابة تعرض لها في مواجهة الدوري الأوروبي الأخيرة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٦ مارس ٢٠١٩

بينما غادر فابيان رويز معسكر المنتخب الإسباني بسبب معاناته من أنفلونزا حادة، ليعود إلى إيطاليا من جديد.

وفي التدريبات الصباحية اليوم الثلاثاء، شارك الثنائي إنسيني وفابيان رويز في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

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يذكر أن مواجهة روما ستكون هامة من أجل ضمان المركز الثاني بشكل كبير بالنسبة لنابولي.