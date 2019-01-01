نابولي يرصد 30 مليون لتعزيز وسطه من آرسنال

في سوق الانتقالات الشتوية المنتظرة

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن إدارة نابولي تستعد للتقدم بعرض رسمي لشراء عقد متوسط ميدان آرسنال لوكاس توريرا في سوق الانتقالات الشتوية التي ستفتح أبوابها مع أول ساعات العام الجديد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "جازيتا ديلو سبورت"، فإن صاحب الـ23 عامًا، بدأ يُفكر جديًا في مغادرة عاصمة الضباب، وذلك استنادًا لتصريحاته أي ألمح خلالها إلى معاناته للتأقلم مع الحياة في وطن مهد كرة القدم.

وأشار نفس المصدر إلى أن فقراء الجنوب لديهم رغبة جديدة في الانقضاض على الشاب اللاتيني، وذلك قبل أن يقنعه باولو مالديني بالتوقيع لميلان، بعد تردد أنباء عن اهتمام الروسونيري بالمدفعجي.

ولفت التقرير إلى أن وصيف الدوري الإيطالي الموسم الماضي، ينوي استعارة توريرا لمدة ستة أشهر مقابل حوالي 3 مليون يورو، مع الاحتفاظ بحق الشراء بعقد دائم مقابل 27 مليون من نفس العملة.

وأوضحت الصحيفة، أن فكرة أصحاب "سان باولو"، هي رد المبلغ الذي أنفقه آرسنال العام الماضي لنقل اللاعب من سامبدوريا إلى قلعة "الإمارات".

ورغم أنه خاض مع المدفعجية أكثر من 70 مباراة في مختلف المسابقات، إلا أنه اعترف مؤخرًا بأنه ما زال يكافح للاستقرار في لندن.

وفي الختام، أكد التقرير أن توريرا لن يكون الاسم الوحيد المستهدف من قبل نابولي في الميركاتو الشتوي، بل أيضًا لاعب جينك ساندر بيرج، الذي يسعى النادي لضمه منذ فصل الصيف الماضي.