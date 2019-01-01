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نابولي يدخل سباق ضم خاميس رودريجيز

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النجم الكولومبي مطلوب في عدة أندية

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدثت تقارير صحفية إيطالية أن نابولي حدد خاميس رودريجيز، لاعب بايرن ميونخ، ليكون الصفقة الكبرى له في الصيف المقبل.

ويلعب خاميس حالياً على سبيل الإعارة مع بايرن من ريال مدريد، ولكن سيعود لناديه الأصلي في 15 يونيو إذا لم يدفع الفريق الألماني 42 مليون يورو.

وقالت "كوريري" إن نابولي يريد استغلال العلاقة القوية التي تربط النجم الكولومبي بمدرب الفريق كارلو أنشيلوتي لإتمام الصفقة.

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وعمل رودريجيز تحت قيادة أنشيلوتي في مناسبتين، الأولى في ريال مدريد، ثم عندما تولى المدير الفني الإيطالي تدريب بايرن ميونخ.

وتراجع دور الكولومبي في بايرن منذ تولى نيكو كوفاتش تدريب الفريق، ويغيب عن الفريق بالوقت الراهن بداعي الإصابة.

وأبدت عدة أندية اهتمامها بضم خاميس مثل يوفنتوس وليفربول، وأخيراً أرسنال، بحسب الصحافة الإنجليزية.

ويعود نابولي لمنافسات الدوري الإيطالي عندما يلعب مع لاتسيو مطلع الأسبوع المقبل بالجولة العشرين.

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