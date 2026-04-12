خسر نابولي نقطتين ثمينتين في المباراة التي خاضها خارج أرضه أمام بارما: 1-1. وسيتعين على فريق أنطونيو كونتي أن يأمل في أن يحقق كومو نتيجة جيدة مساء الأحد أمام المتصدر إنتر. وإلا فإن طموحات حامل اللقب في الفوز باللقب ستُعلق مؤقتًا.

تأخر الفريق الضيف في النتيجة بعد دقيقتين فقط من بداية المباراة. استقبل نستا إلفيجي تمريرة طويلة من حارس مرماه من غابرييل ستريفزا بضربة رأس رائعة. وبذلك، أصبح البرازيلي ذو الأصول الإيطالية في مواجهة حارس مرمى نابولي، وسدد الكرة بهدوء في الشباك: 1-0.

لم يكن هذا السيناريو مريحاً لنابولي. دفع هذا التقدم المبكر الفريق المضيف إلى اتخاذ موقف دفاعي أكثر، واضطر حامل لقب الدوري الإيطالي إلى التحلي بالصبر في محاولة اختراق خط الدفاع المنخفض لبارما. في الشوط الأول، زاد فريق كونتي من الضغط قليلاً، لكنه لم يحصل على فرص كبيرة. سدد الفريق خمس كرات على المرمى المنافس، لكنه لم يسجل أي هدف.

بعد الاستراحة، كان شكل المباراة مطابقاً تقريباً لأول 45 دقيقة. ضغط نابولي، بينما أبقى الفريق المضيف أحد عشر لاعباً خلف الكرة. جاءت أول فرصة خطيرة في الشوط الثاني من نابولي، لكن تسديدة ماتيو بوليتانو مرت عالياً فوق مرمى زيون سوزوكي.

ومع ذلك، تمكن نابولي من تسجيل هدف التعادل بعد ذلك بوقت قصير. بعد تمريرة جيدة، وضع راسموس هوجلوند الكرة في مكان مثالي أمام سكوت ماكتوميناي، الذي سجل هدفاً رائعاً مرة أخرى لصالح نابولي. قبل ربع ساعة من نهاية المباراة، كاد اللاعب الاسكتلندي أن يسجل مرة أخرى بضربة خلفية جميلة، لكن الحارس تصدى لتسديدته.

كما شكل بارما خطورة في بعض الأحيان أمام مرمى الخصم. فحصل مانديلا كيتا على فرصة للتسديد، بعد وقت قصير من مطالبة لاعبي بارما بركلة جزاء بسبب لمسة يد من أليساندرو بونجورنو. لكن الحكم لم يمنح ركلة جزاء في النهاية، على الرغم من أن المدافع ارتكب لمسة يد واضحة.

بعد ذلك بوقت قصير، حصل إيليف إيلماس على فرصة كبيرة لتسجيل هدف التقدم لنابولي بضربة رأس، لكن لاعب الوسط لم يضرب الكرة بشكل جيد، وبذلك أهدر فرصة كبيرة. بذل نابولي قصارى جهده لتسجيل هدف التقدم، لكن النجم سوزوكي وقف حائلاً أمامه عدة مرات. وفي النهاية، لم يتم تسجيل هدف التقدم.

مع خسارة نابولي لهذه النقاط، قد يوسع إنتر، المتصدر، الفارق في سباق اللقب. يلتقي الفريق الميلاني مع كومو مساء الأحد. إذا فاز إنتر بهذه المباراة، سيصبح الفارق تسع نقاط.