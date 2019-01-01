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نابولي يحبط كبار أوروبا ويقترب من تجديد عقد كوليبالي

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السنغالي حلم كل عمالقة القارة الأوروبية
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أفادت آخر التقارير الإيطالية أن نابولي توصل لاتفاق مع نجمه كاليدو كوليبالي لتمديد تعاقده وإبقاء السنغالي ضمن صفوفه رغم العروض العدة.

وارتبط اسم كوليبالي بعروض تتخطة قيمتها مائة مليون يورو من عمالقة القارة الأوروبية، وعلى رأسهم مانشستر يونايتد الذي قيل إنه سيتحرك لضمه الصيف المقبل.

وقالت "لاجازيتا" إن نابولي توصل لاتفاق مع المدافع السنغالي لتمديد عقده الذي ينتهي في 2023 لعام إضافي ورفع راتبه البالغ ثلاثة ملايين يورو.

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وأشار التقرير أن راتب اللاعب سيصل إلى ستة ملايين يورو في الموسم الواحد لإقناعه بالبقاء في نابولي ورفض العروض المغرية الأخرى.

وتحدث التقرير عن أن أوريليو دي لاورنتيس سيكافيء كوليبالي بشارة قيادة نابولي الموسم المقبل في حال بيع لورينزو إنسيني، القائد الحالي للفريق.

وألمح إنسيني لإمكانية رحيله الصيف المقبل في ظل رغبته بالتتويج بالبطولات وعدم نجاح نابولي بالفوز بالدوري في المواسم الأخيرة.

وانضم كوليبالي لصفوف نابولي قادماً من جينك في 2014 مقابل ما يقارب ثمانية مليون يورو.

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