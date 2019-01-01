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نابولي يحاول خطف هدف برشلونة

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هل ينجح أنشيلوتي في إقناع هدف برشلونة بالانضمام لنابولي؟

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يسعى نادي نابولي الإيطالي لإتمام التعاقد مع هيرفينج لوزانو، جناح أيندهوفن الهولندي، والمطلوب في برشلونة.

لوزانو تألق مع أيندهوفن في الموسم الجاري وسجل 15 هدفًا في 27 مباراة بجميع المسابقات.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ برشلونة يرغب في جلب الجناح المكسيكي بعد تألقه في كأس العالم وتقديمه مستويات جيدة وبالأخص في دوري أبطال أوروبا.

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ويحاول كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، تغيير وجهة اللاعب إلى جنوب إيطاليا وأغراه بالحصول على دقائق لعب أكثر.

وأوضحت الصحيفة أنّ بطل الدوري الهولندي على استعداد للتخلي عن لوزانو مقابل 30 مليون يورو فقط.

وبجانب نابولي وبرشلونة، فإن تشيلسي يحاول جلب اللاعب إلى الدروي الإنجليزي بعد اقتناع ماوريسيو ساري بقدراته.

برشلونة يبحث عن مهاجم بديل بعد رحيل منير الحدادي إلى إشبيلية.

 

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