نابولي يحاول خطف صفقة تيرني من أرسنال

النادي الإيطالي أبدى استعداده لدفع المبلغ المطلوب

دخل نادي نابولي الإيطالي، في سباق التعاقد مع كيران تيرني ظهير أيسر نادي سيلتك الاسكتلندي.

تيرني ارتبط بالانضمام لأرسنال خلال الأيام القليلة الماضية، وسط مطالب من سيلتك بالحصول على 25 مليون جنيه إسترليني.

أرسنال تقدم بعرض أول قيمته 15 مليون ولكن تم رفضه، قبل أن تنتشر أنباء حول التقدم بعرض ثاني قيمته 20 مليون.

هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أكدت أن المدفعجية أصبحوا على مقربة من خسارة اللاعب لصالح نابولي.

ويأتي ذلك بعدما أعرب النادي الإيطالي عن ترحيبه بدفع المبلغ المطلوب في ظهير سيلتك.

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ومن المتوقع أن يحاول أرسنال محاولة أخيرة لإنقاذ الصفقة، نظراً لعدم انتهاء مفاوضات نابولي مع نظيره الاسكتلندي حتى الآن.