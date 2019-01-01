نابولي يحاول الإسراع بصفقة أمرابط بعد تدخل إنتر

صراع ثنائي على نجم الوسط المغربي في يناير

بدأ نادي نابولي الإيطالي، محادثاته من أجل ضم المغربي سفيان أمرابط لاعب وسط فيرونا خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير القادم.

أمرابط لفت أنظار نابولي هذا الموسم، بعد سلسلة من المستويات المميزة مع فيرونا، لتطمح إدارة البارتينوبي في الحصول على خدماته بأقرب وقت ممكن.

تقارير إيطالية أكدت تقديم نابولي لعرض قيمته 13 إلى 14 مليون يورو، بالإضافة لبعض الحوافز التي يتم دفعها في المستقبل، بحسب مشاركات اللاعب مع فريقه الجديد.

وهو ما يقل نسبياً عن مطالب فيرونا، الذي يصر على تلقي مبلغ 18 مليون يورو من أجل التخلي عن الدولي المغربي بالميركاتو القادم.

الأمور تزداد تعقيداً في الوقت الحالي، نظراً لدخول إنتر في منافسة شرسة على ضم صاحب الـ25 سنة، وجلوس ممثلي النادي مع ماوريسيو سيتي رئيس فيرونا أمس الخميس، وهو ما يدفع نابولي بقيادة رئيسه أوريلو دي لاورينتيس للإسراع في عملية المفاوضات.

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ويأتي ذلك نظراً لحرص المدرب أنطونيو كونتي على ضم بعض التعزيزات بخط وسطه في يناير، لمساعدة الفريق على مواصلة مشواره بالمنافسة على الدوري الإيطالي.

يذكر أن اللاعب المغربي الذي دخل مؤخراً التشكيل الأساسي لمنتخب بلاده في تصفيات أمم إفريقيا القادمة، انضم لفيرونا في أغسطس الماضي من كلوب بروج البلجيكي.