نابولي يتفوق على إنتر ومانشستر يونايتد ويقترب من خطف يورينتي

جميع المصادر تؤكد انتقال مهاجم توتنهام فيرناندو يورينتي إلى نابولي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

ذكرت عدة مصادر صحفية إيطالية أن المهاجم الإسباني المخضرم فيرناندو يورينتي قد توصل لاتفاق مع نابولي من أجل الانضمام إلى نادي الجنوب الإيطالي.

وحسم نابولي صرعًا مع إنتر ومانشستر يونايتد حول نجم توتنهام الذي كان يعد هدفًا لعدد من الأندية في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 29, 2019

وحسب لاجازيتا ديلو سبورت وكوريري ديلو سبورت وكالتشيو ميركاتو وعدد من المصادر الأخرة فإن الصفقة قد حسمت بعد اتفاق الطرفين على كل شيء.

ومن المفترض أن تتم الفحوصات الطبية ليورينتي خلال 48 ساعة تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انتقاله إلى نابولي.

وأعلن نابولي رحيل جناحه الجزائري آدم وناس إلى نيس على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء.

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يذكر أن نابولي قد تعاقد خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية مع كل من هيرفي لوزانو وكوستاس مانولاس وأخيرًا سينضم فيرناندو يورينتي إلى قائمة التعاقدات.