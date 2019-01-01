نابولي يتفق مع مانولاس وينتظر موافقة روما

النادي الإيطالي يطمح في موافقة الذئاب على تخفيض قيمة الشرط الجزائي

توصل نادي نابولي الإيطالي، لاتفاق مع المدافع اليوناني كوستاس مانولاس،، على الانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

التكهنات مستمرة حول مستقبل مانولاس في الآونة الأخيرة، حيث ارتبط بالرحيل عن روما والانتقال ليوفنتوس ونابولي.

شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، أكدت أن نابولي اتفق على ضم اللاعب، وأنهى جميع المفاوضات حول الشروط الشخصية.

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ومن المقرر أن تبدأ المحادثات مع روما خلال الأيام القليلة القادمة، من أجل التفاوض على قيمة اللاعب.

مانولاس يمتلك شرطاً جزائياً في عقده يسمح له الرحيل مقابل 36 مليون يورو، ولكن نابولي يؤمن بقدرته على تخفيض هذا المبلغ.

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ويأمل كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الإيطالي، في إنهاء الصفقة بأسرع وقت ممكن، حيث يراه الشريك الأنسب للسنغالي كاليدو كوليبالي.

وفي حالة تعثر المفاوضات مع روما، ربما يحرص نابولي على إدخال نجم وسطه أمادو ديارا في صفقة تبادلية.