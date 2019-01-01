نابولي يبدي مرونة كبيرة في التخلي عن آلان لباريس

رفض بيعه للنادي الفرنسي في يناير

يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للعودة مجدداً من أجل التعاقد مع البرازيلي آلان نجم وسط نابولي.

باريس حاول ضم آلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن نابولي قرر الاحتفاظ باللاعب حتى نهاية الموسم.

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صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكدت أن ناصر الخليفي مالك باريس، قرر العودة بعرض آخر في الصيف.

ومن المتوقع أن يبلغ العرض الجديد من 60 إلى 80 مليون يورو، طمحاً في إقناع النادي الإيطالي للبيع.

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وفقاً لصحيفة فمطالب نابولي في يناير كانت 100 مليون يورو، ولكن من المتوقع أن تنخفض تسهيلاً لرحيل اللاعب.

وتأتي تلك الأنباء تزامناً مع اقتراب باريس من ضم لاعب وسط آخر في صفقة انتقال حر، وهو أندير هيريرا نجم وسط مانشستر يونايتد.