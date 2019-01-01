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نابولي يؤكد رحيل هامشيك للصين

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السلوفاكي ينهي مسيرته مع نابولي
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أكد مسؤولي نادي نابولي الإيطالي، أن القائد السلوفاكي ماريك هامشيك، أصبح لاعباً للفريق الصيني داليان ييفانج.

ويأتي هذا بعد أيام من إعلان النادي عن توقف الصفقة، بسبب فشل التفاوض بين الطرفين على قيمة الصفقة ومدة الدفع.

وأكد رئيس النادي أوريليو دي لاورنتيس انتقال اللاعب إلى داليان الصيني عبر صفحته على تويتر، متمنياً له التوفيق، ومؤكداً أن أبواب نابولي ستبقى دائماً مفتوحة له.

محامي النادي الجنوبي، ماتيا جراسياني، أكد أن هامشيك أصبح لاعبًا للفريق الصيني بدءًا من الساعة الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي.

وجاءت تصريحاته لراديو نابولي "كيس كيس"، لينهي الجدل حول رحيل هداف النادي التاريخي واللاعب الأكثر مشاركة.

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وكان أنشيلوتي قد علق على رحيل لاعبه بالمؤتمر الصحفي قبل لقاء نابولي وزيورخ: "لا أعتقد أن الأمور انتهت بعد، لكن الأمور ستسير في طريقها، كما تم وضعه بالميزانية".

وقضى اللاعب 12 عامًا بقميص نابولي، بعدما انضم لهم قادماً من بريشيا في 2007.

وسينضم هامشيك، للبلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو، والأرجنتيني نيكولاس جايتان مع الفريق الصيني.

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