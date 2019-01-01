نابولي يؤكد إصابة كوليبالي

نتاعب نابولي تتواصل

تعرض المدافع الدولي السنغالي ونجم نادي نابولي للإصابة على مستوى الفخذ الأيسر خلال مواجهة فريقه أمام بارما ليزيد من متاعب نادي الجنوب الإيطالي.

وبدأ جينارو جاتوزو المدير الفني الجديد لنابولي رحلته مع نادي الجنوب الإيطالي بالخسارة بهدفين مقابل هدف واحد أمام بارما ليواصل الفريق النتائج السلبية.

وكان نابولي قد أقال كارلو أنشيلوتي منذ أيام وعين المدير الفني السابق لميلان جينارو جاتوزو خلفًا له، وذلك على خلفية النتائج السلبية.

ولم تكن الخسارة هي المأزق الوحيد في ليلة نابولي، حيث أنه فقد أيضًا نجمه خاليدو كوليبالي الذي تعرض لإصابة أجربته على الخروج من المباراة مبكرًا.

وعقب الهدف الأول لبارما والذي سجله كولوسيفسكي بعد مراوغة لكوليبالي، غادر المدافع السنغالي الملعب ليحل سباستيان لوبرتو بدلًا منه.

وأصدر النادي بيانًا يقول فيه إن التشخيص المبدأي لإصابة كوليبالي عباراة عن تمزق جزئي في أعلى عضلة الفخذ الأيسر.

ولم يحدد النادي فترة الغياب التي يحتاجها اللاعب من أجل العودة للملاعب مرة أخرى، ولكنه أكد أنه يحتاج المزيد من الفحوصات لتحديد خطورة الإصابة، ولكن بشكل مبدأي قال النادي إنه قد لا يلعب حتى انتهاء عطلة أعياد الميلاد.

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وعلى ذلك، انتهت المباراة الأولى لجينارو جاتوزو كمدير فني لنادي نابولي بالخسارة، ليستمر نزيف النقاط من قبل نادي الجنوب.