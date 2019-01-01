نابولي مهدد بخسارة إنسيني مجدداً

المشاكل العضلية تلاحق نجم الفريق الجنوبي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

يواجه نابولي احتمالية خوض مواجهة فروسينوني في الدوري الإيطالي بدون نجمه لورنزو إنسيني.

جاء ذلك عقب تعرضه لمشكلة عضلية اليوم –الجمعة- في التدريبات، حيث اضطر إلى مغادرتها.

وبحسب سكاي سبورت إيطاليا، فإن إنسيني شعر بعدم الارتياح خلال الحصة التدريبية.

وسيخضع اللاعب لفحوصات بدنية تحدد مدى قدرته على خوض مباراة فروسينوني المقرر لها يوم الأحد.

يذكر أن إنسيني خرج بعد 60 دقيقة من مواجهة آرسنال الأخيرة في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، والتي انتهت بفوز الجانرز 1-0. كما قضى مباراة أتالانتا الماضية يوم الإثنين على مقاعد البدلاء.