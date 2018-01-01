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دوري أبطال أوروبا

بعد هدفه في نابولي - صلاح يعادل أسطورة ليفربول في دوري الأبطال

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صلاح يضع قدمًا لليفربول في ثمن نهائي دوري الأبطال

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يواصل المصري، محمد صلاح تسجيل الأهداف، وتحطيم الأرقام بقميص ليفربول في جميع المسابقات.

ويتقدم ليفربول على حساب نابولي الإيطالي، في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، بفضل هدف صلاح في الدقيقة 34 من عمر اللقاء.

وسجل صلاح الهدف بمجهود فردي كبير، بعدما راوغ المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، ليسجل الهدف في شباك الحارس الكولومبي أوسبينا.

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وأصبح الجناح المصري، مشاركًا في 48 هدفًا في 38 مباراة خاضها في ملعب أنفيلد معقل ليفربول، بتسجيل 35 وصناعة 13.

كما عادل اللاعب البالغ 25 عامًا، أسطورة الريدز، أيان راش، برصيد 14 هدفًا في دوري أبطال أوروبا بقميص الريدز.

9 أهداف من الـ14 التي سجلها صلاح جاءت على ملعب أنفيلد، ويتفوق عليه فقط قائد الفريق الأسبق ستيفين جيرارد برصيد 14 هدفًا بالمسابقة الأوروبية.

ويحتاج ليفربول للفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين من أجل التأهل بفارق المواجهات المباشرة عن نابولي الإيطالي، بعدما يتعادلا في رصيد النقاط.

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