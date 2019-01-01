نابولي رفض عرضًا مغريًا من قبل ليفربول لشراء إنسيني
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محمد عماد فيسبوك تويتر
ذكرت صحيفة ريببابليكا الإيطالية أن نادي نابولي كان قد رفض عرضًا من قبل فريق ليفربول لشراء اللاعب لورينزو إنسيني مقابل 61 مليون جنيه إسترليني.
اللاعب البالغ من العُمر 27 عامًا كان قد أثار اهتمام يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، ليحاول الفريق الإنجليزي التعاقد معه بمبلغ يقدر بـ 61 مليون جنيه إسترليني ولكن إدارة النادي الإيطالي رفضت العرض.
ويرغب أوريلو دي لوريانتس رئيس نادي نابولي في عدم التخلي عن إنسيني بمبلغ لا يقل عن 132 مليون جنيه إسترليني، وذلك رغم تبقي 12 شهرًا على نهاية عقده.
وكان إنسيني قد أحرز أحد عشر هدفًا في 27 مباراة هذا الموسم، أما على مستوى مشاركاته مع النادي، فأحرز إنسيني 74 هدفًا وصنع 69 في 291 مباراة منذ مشاركته الأولى مع فريق نابولي.