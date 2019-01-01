دي لورينتس يكشف كواليس فشل ضم إيكاردي

تعرف على تصريحات رئيس نابولي حول إيكاردي وميرتنيس

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

كشف أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، سبب انضمام ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر، إلى باريس سان جيرمان بدلًا من نابولي.

إيكاردي انضم على سبيل الإعارة لصالح بطل الدوري الفرنسي بعد خروجه من حسابات المدرب أنطونيو كونتي.

وقال دي لورينتيس في تصريحات لصحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية: "لم أطلب التعاقد مع فيرناندو ليورنتي ولكن أنشيلوتي هو من رغب في جلبه. نحن نمتلك عددًا كبيرًا من المهاجمين وكنا نرغب فقط في لاعب يستطيع المشاركة في آخر نصف ساعة وإحداث الفارق".

وتابع: "لأجل التعاقد مع إيكاردي كان يجب علينا دفع نحو 60 إلى 65 مليون يورو إلى إنتر كما أنّ زوجته واندا طلبت راتبًا يصل إلى 12 مليون يورو. إيكاردي ليس غبيًا ويعلم جيدًا أنّه في باريس سان جيرمان قادر على الظهور بصورة أفضل من نابولي".

رئيس فريق الجنوب الإيطالي أشاد بقرار إيكاردي مشيرًا إلى أنّه اختار الأفضل بالنسبة له كما أنّ نابولي لم يتأثر سلبيًا بعدم ضم لاعب لوجود ميليك وضم ليورنتي.

وأردف: "أحب خوسيه كاليخون ودريس مارتينيس ومسألة تمديد عقد الثنائي لا تزال قائمة. كاليخون أصبح نابوليتان بحق فأطفاله تربوا في المدينة ويعشق كل ما فيها وأعتقد أنّ وجوده معنا أمر رائع".

واختتم: "لا أفهم لماذا قد يحصل فريق مثل باري في دوري الدرجة الثالثة على عوائد أكثر من نابولي في الدرجة الأولى، أعتقد أنّ هناك الكثير من الأحقاد على المدينة من مدن الشمال حيث يتواجد جمهور ميلان وإنتر ويوفنتوس".