كوليبالي سعيد بالعودة لجينك مرة أخرى

سبق وأن لعب للنادي البلجيكي قبل الرحيل لنابولي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد كاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي الإيطالي، أنه لن ينسى ذكرياته مع جينك البلجيكي، قبل مواجهتهما غداً بدوري أبطال أوروبا.

الدولي السنغالي يلعب مع فريقه مساء الأربعاء أمام فريقه السابق، في إطار الجولة الثانية لدور المجموعات من البطولة.

وقال كوليبالي عن هذه المباراة:"مهمة جداً ونحن نعلم أن جينك يريد الفوز بعد الخسارة في المباراة الأولى، ولكن كل تركيزنا على تحقيق الثلاث نقاط".

وأضاف:"سعيد جداً بالعودة هنا مرة أخرى، لقضائي سنوات سعيدة جداً ألعب لهذا النادي الذي لن أنسى حب جماهيره".

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وتابع:"تحدثت مع بعض زملائي السابق ومن الجيد رؤيتهم مقابلتهم مرة أخرى".

يذكر أن كوليبالي لعب لجينك لمدة عامين، قبل أن ينتقل لنابولي في 2014 بحوالي 7 مليون جنيه إسترليني.