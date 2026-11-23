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بعد الفوز على تورينو في الجولة الأخيرة من الدوري، طوى نابولي الصفحة سريعًا وبات يركز على مواجهته المقبلة في دوري أبطال أوروبا، المقررة اليوم الثلاثاء أمام مانشستر سيتي.

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فبعد تحقيق فوز وحيد في الجولات الثلاث الأولى من مرحلة الدوري في المسابقة، يدرك المدرب ماسيميليانو أليجري أنه لم يعد هناك مجال للخطأ، إذ يطالب المدرب بأقصى درجات التركيز ويحسب ما يلزم لبلوغ الدور التالي: «لا تكفي 6 نقاط، أعتقد أننا نحتاج إلى ثلاثة انتصارات لحسم الأمر حسابيًا»، بحسب ما قال في المؤتمر الصحفي.

وعشية السفر إلى إنجلترا، قدّم مدرب نابولي المباراة على هذا النحو في المؤتمر الصحفي: «نلعب أمام أحد أقوى الفرق في أوروبا، لقد غيّر الكثير من اللاعبين لكنه يملك جودة كبيرة. ويبقى من المرشحين للفوز بدوري الأبطال. سنحتاج إلى مباراة فنية، فمثل هذه المباريات تُحضَّر من تلقاء نفسها. ستكون هناك صعوبات موضوعية أمام منافس يتمتع بالمهارة الفنية والقوة البدنية».

دوري الأبطال من جهة، والدوري الإيطالي من جهة أخرى، ويريد أليجري البقاء في المنافسة على الهدفين: «من المهم جدًا أن نلعب جيدًا. في دوري الأبطال استقبلنا بالفعل أهدافًا سهلة، وغدًا ستكون المهمة أصعب مقارنة بالفرق الأخرى التي واجهناها في أوروبا: سنحتاج إلى أداء متقن بالكرة ومن دونها. بعد ذلك سنعود للتفكير في دوري الأبطال بمواجهة كلوب بروج على أرضنا، حين تكون المباراة مصيرية. لكن قبل ذلك علينا التركيز للعودة إلى المنافسة في الدوري».

ويتعين على المدرب أيضًا التعامل مع قائمة طويلة من المصابين، آخرهم فيرجارا: «دكة البدلاء قصيرة، لكن لدينا لاعبون في طور التعافي. فافاسولي وماريانوتشي ليسا في القائمة، وخسرنا ميريت وفيرجارا لكن هذا جزء من اللعبة. يحدث لكثير من الفرق أن تعاني من إصابات عديدة، وسنحتاج إلى أداء جماعي. وبعد ذلك، كما قلت، سنركز على الدوري».

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وتحدث أليجري أيضًا عن احتمال خوض تجربة خارج إيطاليا: «لطالما جذبتني هذه الفكرة، اتخذت خيارات مختلفة لكنني لست نادمًا. أعتبر نفسي محظوظًا جدًا، ونحن نمارس هذه المهنة من أجل خوض مباريات كهذه: ستكون مباراة رائعة. الهدف هو التأهل إلى الدور التالي، وإذا حققنا نتيجة إيجابية غدًا فسيكون ذلك رائعًا، لكن الخسارة لن يكون لها أثر حاسم».

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وتطرق أيضًا إلى كيفن دي بروينه، أبرز العائدين لمواجهة فريقه السابق في هذه المباراة وأحد اللاعبين الذين قد يرحلون عن نابولي خلال فترة الانتقالات في يناير: «لم أتحدث معه، نحن في خضم الموسم. نابولي محظوظ بوجوده، لكل شخص طباعه، لكنه حين يكون في الملعب لا يتراجع أبدًا. ومسيرته خير دليل على ذلك. عندما نصل إلى عطلة عيد الميلاد، سيجري النادي تقييماته لترتيب صفوف الفريق وسيتوقف ذلك أيضًا على رغبة بعض اللاعبين، لكن علينا الآن البقاء مركزين».