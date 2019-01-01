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نابولي يطلب ضم لوزانو من آيندهوفن

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نادي نابولي الإيطالي يسعى للحصول على خدمات المكسيكي هيرفينج لوزانو من صفوف بي اس في آيندهوفن الهولندي.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم على وجود رغبة من نادي نابولي في الحصول على خدمات اللاعب المكسيكي هيرفينج لوزانو في أقرب وقت ممكن.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورتس" والتي أكدت أن النادي يتفاوض في الوقت الحالي على مبلغ الصفقة مع نظيره بي إس في آيندهوفن.

وذكرت الصحيفة أن النادي الهولندي يريد الحصول على 35 مليون يورو نظير التخلي عن خدمات اللاعب لصالح نابولي قريبًا.

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ويرفض أوريلو دي لاورينتيس رئيس نادي نابولي أن يدفع أكثر من 30 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

وتم عرض اللاعب في الأساس على نابولي من قبل وكيله مينو رايولا وهو وكيل الأعمال الذي لديه سابقة تعاون طويلة مع نابولي حيث أنه وكيل لكل من ديريس ميرتينز وجوزيه كاييخون أيضًا.

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جدير بالذكر أن نابولي لديه عدة أهداف في سوق الانتقالات من ضمنهم أيضًا بنيامين بافارد ظهير فريق شتوتجارت الألماني.

 

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