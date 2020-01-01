نائب رئيس ناديه الأول: إذا غادر ميسي برشلونة سيعود لنيولز أولد بويز

هل يغادر ميسي برشلونة؟ وماهي وجهته المقبلة؟

قال كريستيان داميكو نائب رئيس نيولز أولد بويز الأرجنتيني إن فريقه سيكون خطوة ليونيل ميسي المقبلة في حال قرر الرحيل عن برشلونة.

ويمتلك قائد الفريق الكتالوني عقدًا مع برشلونة حتى نهاية 2021، ولكنه يمتلك بندًا في ذلك العقد يسمح له بالمغادرة مجانًا في نهاية هذا الموسم.

وبعد أن توترت العلاقة بين أسطورة الفريق وإدارته، فُتحت العديد من الأبواب أمام التكهنات باحتمالية رحيل ميسي عن صفوف برشلونة.

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وحول ذلك، يرى نائب رئيس نيولز أولد بويز الأرجنتيني والذي كان النادي الأول لليونيل ميسي حين كان طفلًا إن البولجا سيعود إلى فريقه الأول من جديد.

وأضاف: "ليس لدي أي اتصال مع ميسي في الوقت الحالي، لا لشيء سوى أنني لا أريد أن أزعجه، ولكن رغم ذلك أعلم ماذا سيفعل في خطوته المقبلة"

وتابع: "في حال قرر ميسي مغادرة برشلونة فإنه لن يذهب إلى أي نادٍ آخر في أوروبا، سيعود إلى بلاده والفريق الذي شهد بداياته مع كرة القدم"

وأردف: "بالنسبة لتايبا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم فإنه من الممكن أن يساعدنا، هو قريب جدًا من ميسي ويمكنه إقناعه بالعودة إلى بلاده"

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يذكر أن ليونيل ميسي قد اصطدم برئيس النادي بارتوميو والمدير الرياضي أبيدال في الأشهر الأخيرة، الأمور التي لم تحدث فقط في الغرف المغلقة وخرجت إلى وسائل الإعلام.