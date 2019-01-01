نائب رئيس برشلونة يكشف تفاصيل اجتماع بيكيه وبارتوميو

تعرف على تصريحات نائب بارتوميو حول الخلاف بين لاعبي برشلونة والإدارة

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

كشف جوردي كاردونر، نائب رئيس برشلونة، عن الاجتماع الذي دار بين جيرارد بيكيه وجوسيب ماريا بارتوميو مؤكدًا دعم الجميع لإيرنستو فالفيردي للاستمرار مدربًا للفريق.

بيكيه انتقد إدارة برشلونة واتهمها باستغلال الصحافة لتحميل اللاعبين مسؤولية النتائج السلبية.

وقال كاردونر في تصريحات لراديو كتالونيا: "مباراة إنتر كانت رائعة. اللاعبون والمدرب أول من يستحقوا التهنئة على الخروج بالنقاط الثلاثة".

وتابع: "البعض قلل من فالفيردي بعد ليفربول وروما. ولكن الرئيس منذ البداية مع أعضاء مجلس الإدارة لديه ثقة كبيرة فيه لكونه فاز بالدوري مرتين على التوالي وبيئة غرفة الملابس إيجابية. لقد نجح في تحقيق هذه الموازنة وله منا كل الدعم".

وتحدث نائب الرئيس عن منصب المدير الرياضي مؤكدًا أنّ حاليًا إيريك أبيدال يقوم بهذا الدور وكان هناك خطة لجلب كارليوس بويول لكونه يفهم شخصية برشلونة ولكن الأمر لم يتم حتى الآن.

وتابع: "بيكيه قابل الرئيس ولا يوجد حرب بين اللاعيبن والإدارة وما يحدث أمر طبيعي ويظهر شخصية الفريق. الاجتماع استمر لساعتين ولم يكن هناك أي مطالب من الطرفين".

أما بالنسبة لمحاولات التعاقد مع نيمار، علّق: "نحن نبحث دائمًا عن الأفضل ونيمار لديه شخصية رائعة وعلاقة قوية مع اللاعبين ولكننا لا نستطيع التعاقد معه دون التخلي عن بعض اللاعبين كما أنّ باريس لم يكن يرغب في بيعه".

وأردف: "جريزمان لاعب كبير وبدايته مميزة مع برشلونة ولكنه بحاجة للتأقلم ولا يوجد أزمة بينه وبين ليونيل ميسي لأن الأخير يقدر قيمة الصداقة ويحترم زملائه داخل الملعب. أعتقد أنهما سيتواصلان بصورة جيدة ويتفاهمان".

واختتم: "عثمان ديمبيلي لاعب مختلف وموهوب وزملائه يدافعون عنه لأنه لا يعرف كيف يدافع عن نفسه بسبب صغر سنه. إنه يمتلك طريقة مميزة في اللعب ولا نمتلك أي خطة للتخلي عنه".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية أكدت محاولات برشلونة وضع ديمبيلي ضمن صفقة نيمار ولكن اللاعب رفض الرحيل.