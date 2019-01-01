نائب رئيس برشلونة: نستطيع دفع قيمة فسخ عقد جريزمان

تعرف على تصريحات جوردي ميستري حول جريزمان

أكد جوردي ميستري، نائب رئيس نادي برشلونة، أنّ الفريق لا يواجه أزمة مالية ويستطيع دفع 120 مليون يورو لضم أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد.

التقارير الصحفية تؤكد أنّ برشلونة يراقب جريزمان وقد يحاول التعاقد معه بنهاية الموسم الجاري.

وقال ميستري في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "من الناحية الاقتصادية لا يوجد أي مشكلة مادية ونستطيع دفع الشرط الجزائي ولكن الأمر لا يتوقف على هذه الجزئية".

وتابع: "جريزمان لاعب في فريق آخر ونحن نقدم موسمًا جيدًا ولا نفكر حاليًا في مسألة التعاقد معه، أعتقد أن الوقت غير مناسب".

نائب جوسيب بارتوميو أشار إلى أنّ مسألة ضم أي لاعب تسير بطريقة معقدة لأنّ هناك أهداف رياضية أكثر من مالية ويتم التعامل مع الصفقة وفقًا لعدة متغيرات مختلفة.

هذا بالتأكيد نوع مختلف من الثقة! 😱



بانينكا أجمل من بانينكا الحقيقية! 😍😅pic.twitter.com/1UTNLhYDxJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 25, 2019

واختتم: "كنت أتمنى لو حصدنا الدوري الإسباني يوم الأربعاء الماضي وفوز فالنسيا على أتلتيكو مدريد، ولكن لا يهم لدينا فرصة لحصد البطولة يوم السبت المقبل".

جدير بالذكر أنّ برشلونة يحتاج إلى 3 نقاط من 4 مباريات متبقية في الليجا للفوز بالبطولة للمرة 26 في تاريخه.