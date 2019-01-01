نائب رئيس الهلال السعودي يكافئ اللاعبين

الزعيم عاد للصدارة من جديد بتعثر النصر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قدم فهد بن أحمد الراشد؛ نائب رئيس نادي الهلال السعودي، مكافأة مالية للاعبين الفريق الأول لكرة القدم، من ماله الخاص.

الزعيم حقق الفوز أول أمس الجمعة، أمام الأهلي بهدف وحيد، سجله ألبرتو بوتيا، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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وقرر الراشد منح كل لاعب بالفريق مكافأة قدرها 30 ألف ريال سعودي، سيتم تسليمها للاعبين مساء اليوم الأحد.

وتأتي المكافأة لتحميس اللاعبين على مواصلة الحفاظ على الصدارة، التي عادت لهم من جديد عقب تلقي النصر الهزيمة أمام اتحاد جدة بثلاثية مقابل هدفين.

📃 قدّم سعادة نائب رئيس النادي @FAHADALRASHED15 مكافآة مالية للاعبي فريق #الهلال الأول لكرة القدم بمقدار (30 ألف ريال) لكل لاعب؛ سيتم تسليمها مساء غد الأحد 🙏🏼 pic.twitter.com/o3JeojkCA9 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ١٣ أبريل ٢٠١٩

العالمي أُقصي من الصدارة بعد الهزيمة، ليحتل الوصافة بـ61 نقطة، بينما عاد الموج الأزرق للقمة بـ63 نقطة.

ويستعد الهلال لملاقاة الأهلي مرة أخرى غدًا الإثنين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن إياب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وكان الزعيم قد انتصر في الذهاب بهدف وحيد، سجله سوريانو، على ملعب جامعة الملك سعود.