نائب رئيس الاتحاد الإماراتي: يجب التركيز في لقاء قيرغيزستان

نائب رئيس الاتحاد الإماراتي يؤكد على أنه يجب التركي في البطولة وعدم الالتفات لأي أمور خارجية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد عبد الله ناصر الجنيبي، نائب رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، على أن هناك فترة مهمة قد انتهت بتأهل المنتخب إلى الدور الثاني من البطولة، متصدرًا لمجموعته.

المنتخب الإماراتي سيخوض غداً الأثنين مباراته أمام نظيره قيرغيزستان، في دور الـ16 ضمن منافسات كأس أمم آسيا 2019.

وقال الجنيبي خلال تصريحات لقناة دبي الرياضية: "تركيزنا فقط في مباراة الغد، يجب أن يكون التركيز عالي لدى اللاعبين، ومستشعرين مدى المسؤولية وما هو الشيء الذي يرضي أنفسهم والجماهير".

نائب رئيس الاتحاد الإماراتي تابع: "النقد دائمًا إيجابيًا، وذلك من أجل تحسين الوضع، والمأخذ الوحيد وهو الطلوع بمعلومات غير صحيحة، وفتح مواضيع نحن في غنى عنها بالوقت الحالي، وكل المطلوب نعطي ثقة للاعبينا".

وأردف: "نمتلك منتخبًا من أبناء الإمارات، واستطعنا تطويره، وسعينا أننا نشارك وننجح البطولة كتنظيم ونحاول أن نصل لأبعد مدى ممكن نوصله".

عبد الله الجنيبي اختتم حديثه قائلًا: "تعودنا في الإمارات دائمًا من خلال كل الكوادر على التنظيم بشكل يليق بنا، وراضيين تمامًا على التنظيم بناء على ما قالته الوفود المشاركة في البطولة".

وتقام بطولة كأس أمم آسيا 2019 في الإمارات، والتي ستنتهي 1 فبراير المقبل.