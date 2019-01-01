نائب بارتوميو ينفي الترشح لخلافته برئاسة برشلونة

أعرب عن رضاه التام تجاه المنصب الحالي بالنادي الإسباني

أكد جوردي كاردونير النائب الأول لجوسيب بارتوميو رئيس برشلونة، رفضه الدخول في الانتخابات القادمة للنادي الإسباني لعام 2021.

المؤشرات كلها كانت تصب في صالح كاردونير، ليكون المرشح الأول لخلافة بارتوميو برئاسة العملاق الكتالوني.

ومع ذلك قال نائب رئيس برسا في تصريحات صحفية لموندو ديبورتيفو:"بارتوميو عرض علي فرصة الترشح ولكني رفضت بموجب رغبتي الشخصية".

وأضاف:"القرار شخصي بدرجة كبيرة بعد مراجعة بعض الأمور مع عائلتي".

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وتابع:"عشت مع رئيس النادي لسنوات طويلة وأعلم طبيعة عمله وأهمية التخلي عن الخصوصية في حالة قبول هذا المنصب".

وفي نهاية حديثه أعرب كاردونير عن رضاه التام بالأدوار الحالية التي يقوم بها مع برشلونة.