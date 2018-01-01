ميهوب: الأهلي لم يقدرني واشترطت الانضمام للجهاز الفني الجديد أو الرحيل

رئيس اللجنة الفنية رحل بشكل رسمي عن القلعة الحمراء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد علاء ميهوب؛ رئيس اللجنة الفنية بالنادي الأهلي المصري، أنه قرر الرحيل بعدما شعر بعدم التقديم من قبل مجلس الإدارة الحالي، مفضلًا البقاء في البيت عن العمل بقطاع الناشئين بالنادي.

وكان رئيس اللجنة الفنية بالقلعة الحمراء قد تقدم باستقالته أمس السبت، من منصبه، الذي يتولاه من عهد الرئيس السابق للنادي محمود طاهر.

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ميهوب قال، خلال تصريحاته لبرنامج "الماتش": "من قبل تقدمت باستقالتي منذ عدة أشهر، لأن مجلس الإدارة قرر دمج اللجنة الفنية بلجنة التعاقدات، على أن أعمل أنا بقطاع الناشئين في منصب تحت قيادة فتحي مبروك، وهو ما رفضته تمامًا، لأنها خطوة للوراء، حتى لو كان الثمن الجلوس بمنزلي دون عمل".

وأضاف: "حاليًا طلبت التواجد في الجهاز الفني الجديد للفريق، تحدثت مع سيد عبد الحفيظ؛ القائم بأعمال مدير الكرة، لأن محمود الخطيب؛ رئيس الأهلي، كلفه بإدارة الأمور، وأبلغته أن مرحلة البحث عن المواهب انتهت، لذلك طلبت العمل بالجهاز الفني، لأتقدم خطوة للأمام، وإذا لم يحدث سأرحل، وبالفعل أبلغت عبد الحفيظ بالرحيل رسميًا، لأنه ليس هناك أي تقدير من مسؤولي الأهلي في الفترة الحالية".