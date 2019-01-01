مينيوليه: ليفربول يمتلك فرصة أفضل من 2014 لحصد لقب البريميرليج

مينيوليه يرشح ليفربول لنيل لقب البريميرليج هذا الموسم

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث حارس ليفربول سيمون مينيوليه عن حظوظ الريدز في التتويج بلقب البريميرليج للموسم الحالي، حيث أكد أنها أعلى مقارنة بما كانت عليه في موسم 2014.

وكان ليفربول قد اقترب كثيرًا من تحقيق اللقب موسم 2014، ولكنه خسر أمام تشيلسي وتعادل أمام كريستال بالاس في الجولات الأخيرة مما أفقده الصدارة.

وبخصوص ذلك، تحدث سيمون مينيوليه حول ترشيح ليفربول لنيل لقب البريميرليج هذا الموسم، خاصة وأنه يتصدر الجدول بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

وقال مينيوليه: "نمتلك عناصر أكثر تنوعًا هذا العام، واكتسبنا العديد من الخبرات خلال الفترة السابقة، وأصبحنا أكثر نضجًا للمنافسة هذا الموسم"

وأضاف: "يورجن كلوب مدرب مميز وصاحب فلسفة فريدة، لقد صنع فريقًا كبيرًا يستطيع المنافسة على الألقاب، وهو أحد أهم الرهانات بالنسبة لنا هذا الموسم"

يذكر أن ليفربول كان قد خرج من بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو، ليظل الدوري هو الأمل الأخير من أجل إنقاذ موسمه المحلي.