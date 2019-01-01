مينو رايولا يساند لاعبه بعد تعرضه للعنصرية

وكيل الأعمال المشهور يوجه رسالة إلى ماريو بالوتيلي بعد الحدث العنصري

تعاني الملاعب الإيطالية مؤخرًا من بعض الأحداث العنصرية بسبب هجوم وصافرات بعض الجماهير على لاعبين أصحاب البشرة السمراء، وكان الضحية الأخيرة هو النجم ماريو بالوتيلي.

تعرض المهاجم الإيطالي لهجوم عنصري حاد مؤخرًأ مما جعل الكثير من النجوم يقومون بمساندته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

◾️ خلال مباراة هيلاس فيرونا وبريشيا في الدوري الإيطالي قامت جماهير فيرونا بتوجيه الهتافات العنصرية لماريو الذي أمسك الكرة وألقاها في وجه الجماهير

حكم المباراة بدوره أوقف المباراة حتى انتهت الهتافات العنصرية ضد بالوتيلي



الملاعب الإيطالية من سيء لأسوأ 💁‍♂️ pic.twitter.com/GEGQ4Vu5ii — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 3, 2019

ومن جانب وكيل أعماله مينو رايولا فقد قال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كلنا معك يا ماريو، كلنا بجانبك ضد العنصرية ونرفضها بكل أشكالها".

جاء ذلك بعد حديث الكثير من الشخصيات الكبرى في الدوري الإيطالي لمساندة نجم ميلان السابق، كان أيضًأ رئيس نادي فيورنتينا قد تحدث عن الأمر وطالب بالتعامل مع تلك القلة من الجماهير التي تسوء سمعة إيطاليا.