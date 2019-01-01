مينوتي يوضح سبب فشل ميسي في الفوز بكأس العالم عكس مارادونا

لماذا لم يكرر ميسي إنجاز ماردوانا بتحقيق بطولة كأس العالم؟ مينوتي يجيب

كشف سيزار لويس مينوتي، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين في مونديال 1978، السبب وراء فشل ليونيل ميسي، هداف برشلونة، في تحقيق كأس العالم على غرار دييجو مارادونا.

ميسي وصل إلى نهائي كأس العالم 2014 وخسر المباراة النهائية أمام ألمانيا.

وقال مينوتي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "سعيد بأخبار اقتراب ميسي من العودة إلى المنتخب، ولكن هذا لا يعني أننا نجونا".

وتابع: " الأمر لا يتعلق بليو فقط، علينا بناء فريق قوي ونستفيد من إمكانيات البرغوث".

وتطرق مينوتي للمقارنة بين ميسي ودييجو مارادونا إذ نجح الأخير في الفوز بكأس العالم عام 1986 وهو ما لم يحققه هداف التانجو.

"كانتي يطالب باستكمال البحث عن سالا بتمويل شخصي منه " 👀



إليكم حقيقة هذا الأمر. 👇 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 26, 2019

وأردف: "مارادونا حينما حقق كأس العالم كان يمتلك كوكبة من النجوم ساعدته كثيرًأ على تقديم أفضل ما لديه والفوز باللقب".

واختتم: "الأمر لا يتعلق أبدًا بلاعب واحد. لو أن ميسي يتواجد في ديبوتيفو ألافيس لما حقق هذه الألقاب".

ميسي قد يعود إلى معسكر المنتخب الأرجنتيني في مارس المقبل قبل التواجد في كوبا أمريكا.