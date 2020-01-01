مينوتي: ميسي هو برشلونة وسيجدد عقده

هل يستمر أم يرحل القائد الأرجنتيني؟

علق المدرب الأرجنتيني الشهير سيزار لويس مينوتي على الأزمة الدائرة حالياً في برشلونة وإمكانية رحيل قائده ليونيل ميسي عن صفوفه كما ذكرت الشائعات.

تراجع نتائج البلوجرانا والحديث عن مشاكل بين الجهاز الفني بقيادة كيكي سيتيين ونجومه مثل ميسي فتح باب الحديث عن إمكانية مغادرة "البولجا".

وقال مينوتي مع "TYC": "ميسي في قمة عطائه، هو يمثل تاريخ برشلونة أكثر من الرئيس الحالي، الفكرة لم تخطر على بالي أنه سيرحل، سيتوصلون لحل".

المزيد من الفرق

وأضاف: "ميسي لا يفكر في العقود عندما يدخل أرضية الملعب، هو نفس الشخص في الميدان أو في الحي الخاص به في الأرجنتين، لا أظن أن المشكلة مادية".

وواصل مدرب برشلونة السابق: "لا أفهم المشكلة صراحة، من الواضح أن سيتيين لم يجد بعد الفريق الذي يريده، ولكن ميسي هو ميسي ولم يصل إلى 700 هدف من فراغ".

وختم: "هو في القمة حالياً، صحيح ليس في الثامنة عشر ولكنه أيضاً ليس في الخمسين من عمره، يمكنه تقديم المزيد، من يشككون فيه يجعلونني أضحك، لولاه لم تكن الأرجنتين لتصعد للمونديال من الأساس".

اقرأ أيضاً .. فيرون يدعو ميسي لخيانة فريق الطفولة

مينوتي سبق له وأن درب الفريق الكتالوني أثناء مشواره التدريبي الحافل في موسم وحيد وهو 1983-1984 وحل ثالثاً بفارق نقطة عن أتلتيك بيلباو البطل.