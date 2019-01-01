ميندي يشعر بحالة جيدة في ظل منافسة مانشستر سيتي على جميع الجبهات

ظهير أيسر مانشستر سيتي بنيامين ميندي يتعافى تدريجيًا من الإصابة ويشعر بحالة بدنية جيدة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال الظهير الأيسر الفرنسي لمانشستر سيتي إنه يشعر بأنه في حالة جيدة في الوقت الحالي، وأنه يشعر بالجاهزية من أجل المشاركة.

وكان ميندي قد تعرض للإصابة في بدايات هذا الموسم، تلك التي أبعدته عن الفريق في أغلب مبارياته هذا العام.

وشارك ميندي في 13 مباراة فقط مع مانشستر سيتي على مستوى بطولة الدوري ودوري الأبطال خلال الموسم الحالي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ أبريل ٢٠١٩

وعاد ميندي إلى خطط بيب جوارديولا لما تبقى من الموسم الحالي، حيث تم استدعاؤه لمواجهة برايتون الأخيرة في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفاز مانشستر سيتي على برايتون بهدف للا شيء ليتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ويواصل المنافسة في جميع البطولات التي يشارك بها هذا الموسم.

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يذكر أن بنيامين ميندي قد أصيب الموسم الماضي وابتعد عن الفريق لمدة 7 أشهر أيضًا، وذلك بعد انضمامه إلى مانشستر سيتي بثلاثة أشهر فقط.