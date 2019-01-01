ميندي يخدع جوارديولا والإعلام والمدرب يسب على الهواء

بنيامين ميندي نجم مانشستر سيتي الإنجليزي يخدع الجميع وينشر صورة كأنه في هونج كونج بينما هو ببرشلونة وجوارديولا يسب على الهواء بعد معرفته بالأخبار.

فيسبوك تويتر علي رفعت

شهد المؤتمر الصحفي الخاص بفريق مانشستر سيتي ومباراته هذه الجولة ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي موقف طريف للغاية بين بيب جوارديولا ومن حضروه.

جاء هذا بعد أن سأل أحد الحاضرين جوارديولا عن أسباب تواجد بنيامين ميندي في مدينة هونج كونج في الوقت الحالي بينما من المفترض أن يكون يتلقى العلاج ببرشلونة.

وكان ميندي قد نشر صورة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام" له من داخل سيارة أجرة وكتب عليها "من مطار هونج كونج الدولي

وانفعل جوارديولا بشكل واضح بمجرد أن سمع السؤال الذي وجهه له الصحفي وفقد أعصابه قبل أن يستخدم لفظ غير لائق ويقول: "هل هو حقًا في هونج كونج؟".

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وأضاف: "أنا لا أعلم يجب أن أبدأ في تعلم برنامج انستجرام، حقًا لا أعرف، لقد كان بالأمس في برشلونة، كيف له أن يذهب لهونج كونج، بالتأكيد لا".

وقام اللاعب بعد ذلك بنشر تغريدة على حسابه في موقع التدوينات القصيرة الشهير "تويتر" وأكد خلالها أنه كان يمزح فقط عبر "انستجرام".

جدير بالذكر جوارديولا كان قد أكد في المؤتمر الصحفي أن اللاعب قد يعود للملاعب والمباريات من جديد في وقت قريب عقب مواجهة تشيلسي.