ميندي: مانشستر سيتي لم يتوصل لخلطة دوري الأبطال بعد

سيتي مرة أخرى يودع دوري الأبطال

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق بينيامين ميندي، مدافع مانشستر سيتي، على خروج فريقه من ربع نهائي دوري الأبطال على يد توتنهام، ووصف الأمر بالفظيع.

وفاز سيتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة مساء الأربعاء في لقاء الإياب على ملعبه، ولكن سابق سقوطه بهدف نظيف ذهاباً رشح سبيرز.

وقال الظهير الفرنسي مع "آر إم سي": "الأمر كان فظيعاً الخروج هكذا، تاريخي ربما لهم، ولكن ليس لنا، كنا نفضل أن نتأهل".

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متصدر الدوري الإنجليزي ✅



في نصف نهائي دوري الأبطال ✅



ليفربول على بعد خطوات من صناعة التاريخ هذا الموسم! 🙌 pic.twitter.com/i7iIvpjA74 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 17, 2019

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وأكمل: "أوقات صعبة، وصلنا لربع النهائي في أكثر من مناسبة، الموسم القادم سنحاول مجدداً، نفتقد للخلطة الصحيحة".

واستمر ميندي: "سنمر بليلة صعبة، ولكن سنركز في الدوري والكأس الآن لأن لدينا مباريات بعد أيام قليلة".

وفقد سيتي فرصة تحقيق الرباعية بعد سابق فوزه بكأس كاراباو، ومنافسته على البريميرليج وتواجده في نهائي كأس الاتحاد.

وتتجدد مواجهة الفريقين مساء السبت المقبل ولكن لحساب لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز على نفس الملعب.