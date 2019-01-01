ميندي يعترف بمسؤوليته في خسارة مانشستر سيتي أمام وولفز

خطأ كبير من الدولي الفرنسي

اعترف بينيامين ميندي، مدافع مانشستر سيتي، بمسؤوليته وتسببه في الخسارة التي تلقاها فريقه أمام وولفرهامبتون مساء الجمعة ضمن مجريات البريميرليج.

وسقط سيتي بنتيجة 3-2 رغم تقدمه بهدفين نظيفين، وتسبب ميندي بالهدف الثاني بعد خسارته الكرة في مكان خطير بالدقيقة الثمانين من عمر اللقاء.

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وقال ميندي عبر تويتر: "الحديث يكون سهلاً عندما تكون الأمور إيجابية، ولكن يصبح صعباً عندما تسوء الأوضاع".

وأضاف: "خطأ كبير الليلة وأنا مدين لكن بالأفضل بسبب مساندتكم المستمرة، حان وقت العمل وعدم الاستسلام لنعود لأفضل المستويات".

وشهد اللقاء طرداُ مبكراً للحارس إديرسون، ولكن رغم ذلك سجل رحيم ستيرلينج هدفين وضعا مانشستر سيتي في المقدمة، ولكن فشل الفريق في الحفاظ على تقدمه.

وتركت الهزيمة سيتي في المركز الثالث، بفارق 14 نقطة عن المتصدر ليفربول، والذي يملك مباراة مؤجلة مع وست هام.

ويستضيف مانشستر سيتي شيفيلد يونايتد مساء الأحد لحساب الجولة العشرين من البريميرليج.